Бывшего координатора курганского штаба Навального заочно приговорили к шести годам колонии

Курганский городской суд заочно приговорил к шести годам колонии бывшего координатора местного штаба Навального Алексея Шварца. Ему также запретили в течение трех лет администрировать сайты в интернете. Суд признал Шварца виновным в распространении «фейков» об армии (пункт «д», часть 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает издание «7х7», ссылаясь на пресс-службу суда.

Уголовное дело по статье о военных «фейках» против Шварца возбудили летом. Что стало поводом для возбуждения неизвестно. Сам Шварц пояснял «Медиазоне», что у него нет адвоката, который мог бы ознакомиться с материалами дела.

Шварц находится за пределами России. Он уехал в 2021 году после того, как против него возбудили уголовное дело о нарушении тайны переписки и телефонных разговоров (статья 138 УК) из-за расследования о фальсификациях на голосовании по поправкам в Конституцию. В августе 2021 года МВД объявило оппозиционера в розыск.

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