В России хотят ввести минимальную цену на пиво и сидр

Минфин прорабатывает возможность введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво и сидр. Это, как пишет «Агентство», ссылаясь на экспертов и участников рынка, может привести к заметному подорожанию. В Госдуме ранее поясняли, что введение МРЦ на пиво необходимо для получения дополнительных доходов в бюджет.

Сейчас, по данным издания, Минфин занимается «экспертной проработкой» обращения депутатов Госдумы, которые попросили министерство не только установить МРЦ на пиво и сидр, но и ввести меры контроля над продажей напитков в розлив, вплоть до полного запрета.

Как писал РБК, депутаты объясняли необходимость таких мер тем, что что госрегулирование «позволит снизить их нелегальный оборот, защитить здоровье потребителей, обеспечить конкуренцию и дополнительное поступление доходов в бюджет».

В случае введения МРЦ на пиво его минимальная цена может вырасти с нынешних 37-40 рублей до 50-60 рублей. Об этом «Агентству» сказали директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз и создатель посвященного алкоголю телеграм-канала «Пьяный Мастер» Денис Пузырев. Как пишет издание, похожие прогнозы дают опрошенные им участники рынка.

В свою очередь, президент компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев ранее говорил агентству РИА «Новости», что введение МРЦ приведет к подорожанию пива и сидра на 5-10%.

Как напоминает «Агентство», сейчас в России установлена МРЦ на алкоголь крепостью выше 28%, а также на игристые вина. На рассмотрении Госдумы находятся внесенные правительством поправки в налоговый кодекс, которые предусматривают повышение акцизов. В случае их принятия в российских магазинах не останется импортных вин дешевле 600-650 рублей за бутылку.

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