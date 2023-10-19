В Москве неизвестные похитили главного библиотекаря ГПИБ и требуют выкуп 

В Москве неизвестные похитили главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариту Стручеву. Они требуют выкуп в размере пяти миллионов рублей, пишет ТАСС, ссылаясь источники в полиции.

«Поступило заявление о пропаже 65-летней Маргариты Стручевой, главного библиотекаря ГПИБ. Последний раз на работе она была 13 октября. Коллеги сообщили, что с того времени к ним уже два раза приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД. Они утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. При этом установить связь с женщиной им не удалось», — сказал собеседник агентства.

В полицию, как сообщается, обратилась племянница Стручевой. Она рассказала, что разговаривала с тетей 17 октября. «Через какое-то время ей с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом и потребовал пять миллионов рублей за сохранение жизни Стручевой», — добавил источники ТАСС.

Накануне о похищении Стручевой писал телеграм-канал Baza. По его данным, после того как племянница отказалась передать пять миллионов, сумму выкупа якобы снизили вдвое. А затем Стручева и вовсе сказала, что скоро вернется домой. При этом телеграм-канал Mash утверждает, что в случае отказа передать выкуп похитители обещали вернуть женщину «по частям».

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