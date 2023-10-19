Министр культуры Германии выступила против «культурного бойкота всего русского»

Министр культуры Германии Клаудия Рот, выступая на открытии Франкфуртской книжной ярмарки, призвала отказаться от «культурного бойкота всего русского».

Рот подчеркнула, что «русский язык не является собственностью Путина». По ее словам, существует и «другая Россия»: правозащитники, писатели, диссиденты, молодое поколение, представители ЛГБТК-сообщества и экологических движений. Рот отметила, что бойкот русской культуры «нанесет удар именно по этим критическим голосам в адрес Путина»:

«Важно сделать так, чтобы эти голоса были услышаны, и тщательно их поддерживать, чтобы не подвергать их еще большей опасности», — заключила она.

Клаудия Рот не впервые публично выступает против бойкота русской культуры, В июле прошлого года в интервью изданию Augsburger Allgemeine она говорила, что «не позволит Путину отнять у себя Чехова». Тогда она подчеркнула, что «часто именно люди культуры и искусства пытаются сохранить последние свободы».

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