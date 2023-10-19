Финские власти начали запрещать россиянам покупать недвижимость в стране

Минобороны Финляндии начало блокировать сделки по продаже недвижимости в стране россиянам «из соображений национальной безопасности». Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ведомство уже заблокировало по меньшей мере три таких сделки. Речь идет о продаже россиянам недвижимости в населенных пунктах Руоколахти и Китеэ, расположенных вблизи границы с Россией на юго-востоке страны.

В министерстве обороны, которое выдает лицензии на покупку недвижимости иностранцами, пояснили, что приобретение россиянами объектов в этом районе помешало бы обеспечению территориальной целостности страны.

Нормы законодательства, требующие от иностранцев получать разрешение на покупку недвижимости в стране от министерства обороны, появились в Финляндии в 2020 году. А в 2023 году власти страны приняли поправки, которые наделили военное ведомство правом отменять уже заключенные сделки «для обеспечения национальной безопасности».

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