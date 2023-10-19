Бывший топ-менеджер «Роскосмоса», обвиняемый в хищении 600 миллионов рублей, сбежал за границу 

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» и заместитель начальника департамента аппарата полпреда президента в Приволжском федеральном округе Владимир Мешков, обвиняемый в хищении более 600 миллионов рублей, сбежал за границу. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным следствия, Мешков участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — это головная организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Басманный суд заочно арестовал его по обвинению в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и объявил в международный розыск. Уголовное дело, фигурантом которого является Мешков, возбудили еще в января 2019 года после проверки Генпрокуратуры. Тогда выяснилось, что из 3,2 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию НИЦ РКП, похитили около миллиарда рублей.

Подрядчиком выступала компания «Москапстрой», которая выполнила лишь 3% работ, потратив на это всего 53 миллиона рублей. В феврале 2020 года ее признали банкротом.

Следователи еще в 2019 году подозревали, что Мешков причастен к хищению денег, но тогда его не задержали. Вопросы к Мешкову, по данным «Коммерсанта», появились в 2021 году. Тогда же он уволился с должности замначальника департамента аппарата полпреда президента в ПФО и исчез. Издание отмечает, что других фигурантов этого дела задержали летом 2021 года.

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