Египет согласился открыть «устойчивый» коридор для доставки гуманитарной помощи в Газу

Власти Египта согласились открыть «устойчивый» коридор для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает The Times of Israel.

«Президент Египта Абдель Фаттах Сиси и президент США Джо Байден договорились об устойчивых поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через терминал Рафах», — сказал пресс-секретарь египетского президента Ахмед Фахми, не уточнив дату начала поставок.

В свою очередь, Байден сказал, что грузовики с гуманитарной помощью смогут въехать в Газу не раньше пятницы. «Они собираются залатать дорогу. Им надо будет заполнить ямы, чтобы грузовики прошли. Они предполагают, что на это завтра уйдет около восьми часов», — пояснил он.

При этом американский президент подчеркнул, что если боевики группировки ХАМАС конфискуют или не пропустят груз, то поставки прекратятся. «Мы не собираемся посылать гуманитарную помощь ХАМАСу. Я дал такое обещание», — сказал Байден.

Как пишет Reuters, Египет согласился пропустить через пограничный пункт Рафах до 20 грузовиков с гуманитарной помощью. В ООН хотят довести поставки в Газу до 100 грузовиков в день.

В МЧС России сообщили, что также доставят гуманитарную помощь для населения сектора Газа, передает РИА «Новости». Спецборт Ил-76 уже вылетел из подмосковного аэродрома Раменское.

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