Российская ракета попала в жилой дом в Запорожье. Есть погибшие

В ночь на 18 октября российская армия нанесла шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает МВД Украины.

По данным ведомства, в результате удара обрушились перекрытия нескольких этажей в одном из подъездов здания. По предварительным данным, погибли два человека, трое были ранены. Под завалами могут находиться еще три жителя дома.

В свою очередь, глава Запорожской обладминистрации Юрий Малашко уточнил, что ранения в результате удара по жилому дому получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина.

Всего за сутки, по словам Малашко, российские военные выпустили по Запорожской области 138 снарядов и ракет. «Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры», — написал он.

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