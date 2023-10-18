В Севастополе в районе горы Кара-Коба сбили украинскую ракету 

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в районе горы Кара-Коба сбили украинскую ракету.

«Боевая часть сдетонировала на земле в поле. Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет», — утверждает он.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что около 17:40 по московскому времени ВСУ ударили по территории аннексированного Крыма переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200.

«Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

С 17:37 до 19:00 в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Вторая продлилась чуть более 15 минут.

Как пишет телеграм-канал «Крымский ветер», недалеко от места падения украинской ракеты, а именно рядом с поселком Сахарная Головка, находится база ракетных войск.

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