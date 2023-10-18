Минобороны отчиталось о 28 сбитых беспилотниках

Российское Минобороны сообщило, что в ночь на 18 октября над акваторией Черного моря, а также территориями Белгородской и Курской областей было сбито 28 украинских беспилотников самолетного типа. Данных о жертвах и разрушениях на земле ведомство не предоставило.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что в небе над Белгородским районом и Яковлевским городским округом силы ПВО сбили семь дронов. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.

По словам Гладкова, в Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. Кроме того, в Шебекинском городском округе в селе Середа посадили БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал. О пострадавших и разрушениях также не сообщается.

Еще в общей сложности десять беспилотников нейтрализовали в небе над Курской областью. Об этом в своем телеграм-канале написал местный губернатор Роман Старовойт. Он уточнил, что шесть из них сбили силы ПВО, а еще четыре подавили средствами радиоэлектронной борьбы. По данным губернатора, жертв и разрушений на земле нет.

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