В Щелково местную жительницу, которая пришла жаловаться на проблемы с отоплением, дважды переехала сотрудница управляющей компании

В Щелково рядом с офисом управляющей компанией «Паритет» ее сотрудница сбила на автомобиле женщину, которая пришла жаловаться на перебои с отоплением. Об этом сообщает «Интерфакс» и очевидцы, которые засняли инцидент на видео.

17 октября несколько жителей микрорайона Заречный приехали к зданию управляющей компании «Паритет», чтобы пожаловаться на неработающее отопление и затопленные подвалы. Судя по видео, которое распространилось в сети, они попытались обсудить эту проблему с сотрудницей компании, которая вышла из офиса. Та не стала с ними разговаривать, села в машину и попыталась уехать, но несколько женщин преградили ей дорогу. Однако она не остановилась и, сдавая назад, сначала сбила одну из женщин, а затем, двигаясь вперед, переехала ее еще раз.

По данным телеканала 360, пострадавшую госпитализировали с множественными переломами обеих ног.

Как пишет «Интерфакс», против находившейся за рулем сотрудницы УК «Паритет» возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК).

В самой управляющей компании, как пишет Mash, утверждают, что водитель, переехавшая женщину, не работает в «Паритете», а просто приехала за документами.

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