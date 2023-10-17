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В Брюсселе член «Исламского государства» застрелил двоих человек

09:57 • 17.10.2023

В ночь на 17 октября в столице Бельгии Брюсселе были застрелены двое граждан Швеции и ранен местный водитель такси, передает Reuters.

Позже в сети распространилось видео, записанное неким Абдулсалемом Аль Гулани. В нем он называет себя «воином Аллаха» и членом «Исламского государства» и заявляет, что совершил убийства, чтобы «отомстить во имя всех мусульман».

СМИ опубликовали видео очевидцев и камер наблюдения, на которых видно, как мужчина в оранжевой куртке ездит по городу на скутере с оружием в руках и ведет стрельбу.

По данным местной прессы, погибшие были болельщиками шведской сборной по футболу, которая в этот день играла в Брюсселе с бельгийской командой. Также сообщается, что нападавший был известен местным правоохранителям своими радикальными взглядами.

Позже местные СМИ сообщили, что стрелок был убит полицейскими в одном из городских кафе, однако официального подтверждения этой информации на момент публикации заметки не поступило. 

Бельгийские власти призвали жителей Брюсселя оставаться дома и выразили соболезнования родным и близким погибших. Как сообщается, получивший ранения водитель такси находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

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