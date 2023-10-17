В Хабаровском крае 14-летнего школьника задержали в больнице. Ему вменяют террористическую статью

В Хабаровском крае по обвинению в терроризме задержали 14-летнего ученика девятого класса школы Валерия Зайцева, пишет «Медиазона», ссылаясь на одноклассников и деда Зайцева. По их словам, силовики забрали подростка прямо из стационара детского отделения межрайонного противотуберкулезного диспансера, где он проходил лечение.

По данным издания, против Зайцева возбуждено уголовное дело по статье об обучении в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК). Знакомые и родственники Зайцева говорят, что он находится в СИЗО, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

О задержании 14-летнего Валерия и его 18-летнего приятеля Никиты из поселка Солнечный Хабаровского края 12 октября сообщал телеграм-канал Baza. Он приводил версию следствия, согласно которой юноши «симпатизировали украинскому "Азову"». Силовики утверждают, что Никита администрировал «группы и чаты» в телеграме и «ВКонтакте», «пропагандируя идеологию батальона», а 14-летний Валерий «занимался практической деятельностью и также поддерживал "Азов"».

Ссылаясь на следствие, телеграм-канал писал, что Валерий «искал инструкции, как работать со взрывчатыми веществами и готовить коктейли Молотова». Подросток якобы готовил зажигательные устройства, испытывал их в безлюдных местах, а результаты публиковал в телеграме.

По данным Baza, против Никиты также было возбуждено уголовное дело — по статье о призывах к терроризму (статья 205. 2 УК). Одноклассники Валерия Зайцева в разговоре с «Медиазоной» предположили, что задержанный Никита — это 18-летний Никита Турлаев из Комсомольска-на-Амуре. Он оказался единственным известным им человеком, чьи данные подходят под описание из новости Baza. О том, что Турлаев задержан, «Медиазоне» также сообщила его однокурсница.

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