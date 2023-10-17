На экс-помощника президента Суркова написали заявление с просьбой проверить его статью о «Великом Севере»

Московская полиция проверяет статью экс-помощника президента Владислава Суркова о «Великом Севере» на предмет соответствия российскому законодательству. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Агентство сообщает, что в полицию поступило заявление с просьбой проверить статью. ТАСС не указывает, от кого именно оно поступило и какие именно тезисы в статье «Рождение Севера» вызвали вопросы у заявителя.

«По данному факту сотрудники полиции проводят доследственную проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления)», — сказал собеседник ТАСС.

Статью Суркова «Рождение Севера» в конце сентября 2023 года опубликовало издание «Актуальные комментарии». В ней бывший помощник Владимира Путина рассуждает о возможном сближении США, Европы и России, в результате которого появится «Великий Север».

«Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер. Предчувствие Севера уже обозначилось в активизации использования термина “глобальный Юг”. А юга ведь без севера не бывает», — пишет Сурков, добавляя, что Запад и Восток растворятся в «Великом Севере».

При этом он подчеркивает, что это произойдет «не в нашу смену», а шанс на создание так называемого большого северного союза упустили в начале нулевых, когда Путин предложил США подумать о вступлении России в НАТО.

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