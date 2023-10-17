Оппозиционная коалиция может получить большинство мест в парламенте Польши

В Польше на выборах в парламент победила правящая партия «Право и справедливость», но три оппозиционные партии — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Новые левые» — могут сформировать коалицию и получить большинство мест в парламенте.

Если коалиция будет сформирована, то, по мнению экспертов, внутренняя политика Варшавы может существенно измениться. В стране могут легализовать аборты, упростить трансгендерный переход, при этом Польша, вероятнее всего, продолжит оказывать военную и экономическую помощь Украине. Результаты прошедших выборов опубликовала газета Rzеczpospolita.

Так, после подсчета всех бюллетеней правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) набрала чуть более 35%. Таким образом, партия консерватора Ярослава Качиньского получит 194 места в сейме. Их потенциальных союзников из крайне правой партии «Конфедерация свободы и независимости», которая выступает против помощи Украине, поддержали только 7% избирателей, что может дать им еще 18 мест.

Оппозиционная коалиция, которая может занять 248 мест в парламенте, состоит из трех партий: «Гражданская коалиция», лидером которой является бывший премьер и экс-глава Евросовета Дональд Туск, «Третий путь» и «Новые левые». При этом явка на выборах составила более 74% — это рекорд с 1989 года.

Дональд Туск еще в воскресенье вечером, когда стали известны первые итоги экзитполов, пообещал наладить отношения Варшавы с Брюсселем, отменить реформы, проведенные ПиС, а также привлечь ее лидеров к ответственности. «Демократия победила. Это конец правительства ПиС», — сказал Туск членам партии в воскресенье вечером.

Во время предвыборной кампании Туск заявлял, что у его партии есть готовые проекты, которые помогут легализовать в стране аборты до 12-ой недели и однополые гражданские партнерства.

Как пишет Reuters, чтобы сформировать правительство, потенциальной проевропейской коалиции во главе с Туском придется ждать недели или даже месяцы. Президент Польши Анджей Дуда, который является союзником ПиС, заявил, что первую попытку сформировать правительство он отдаст партии, которая набрала большинство голосов. Если им не удастся это сделать, то оппозиция сможет предложить свой вариант кабинета.

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