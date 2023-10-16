Группа депутатов от «Единой России» во главе с зампредседателя Госдумы Петром Толстым внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому отбывшим наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления будет разрешено заниматься педагогической деятельностью. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По задумке депутатов, такие люди должны иметь возможность стать преподавателями при условии, что они не были судимы за «убийства, нарушение половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних».

Получить разрешение на преподавание осужденные смогут через 10 лет после освобождения при условии, что все это время они вели себя «безупречно» и занимались активной общественной и благотворительной деятельностью. Принимать решение об их допуске к работе с детьми будет комиссия по делам несовершеннолетних.

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