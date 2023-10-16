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Литва, Грузия и Латвия стали лидерами по объему поставок вина в Россию

19:18 • 16.10.2023

Литва, Грузия и Латвия стали лидерами по объему поставок вина в Россию за первые восемь месяцев 2023 года. Об этом говорят данные статистики международной торговли ООН Comtrade, обратило внимание РИА «Новости».  

С января по июль из Литвы в Россию ввезли вина на 126 миллионов долларов — по сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на треть. Из Грузии было импортировано вина на 112,1 миллиона долларов, из Латвии — на 79 миллионов. Последняя нарастила объем своего экспорта на 18,5% по сравнению с 2022 годом и вытеснила Италию с третьего места на четвертое. Больше всего вина Литва и Латвия завезли в Россию из Италии, Испании и Германии. 

В топ-10 поставщиков вина в Россию также вошли Испания, Польша, Германия, Чили, Португалия и Армения. 

Заметнее всего объем поставок вина в Россию нарастила Чехия — до 46 тысяч долларов, что в четыре раза больше, чем в 2022-м. Также объем импорта вина вырос из Греции и Турции. 

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