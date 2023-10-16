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Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Саломе Зурабишвили

16:08 • 16.10.2023

Конституционный суд Грузии постановил, что президент Саломе Зурабишвили нарушила конституцию страны, и разрешил начать процедуру ее импичмента. Об этом сообщает Mtavari Arkhi.

Шесть из девяти членов суда поддержали это решение. Они пришли к выводу, что Зурабишвили нарушила 52 и 54 статьи Конституции Грузии, поехав в Европу без согласования с правительством. 

В конце августа грузинский парламент опубликовал заявление о том, что отказал Зурабишвили в зарубежных поездках. Вскоре после этого президент посетила Берлин, где встретилась с коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером, а затем Брюссель — там она встретилась с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В начале сентября с инициативой импичмента выступила правящая партия «Грузинская мечта». 

Теперь решение Конституционного суда от импичменте должен утвердить парламент, за это должны будут проголосовать 100 депутатов из 150. У партии «Грузинская мечта», инициировавшей импичмент, 84 места в парламенте. 

Председатель партии Иракли Кобахидзе заявил, что голосование по этому вопросу состоится до конца текущей недели. «Мы надеемся, что хотя бы несколько оппозиционных депутатов найдут в себе достаточно патриотизма или профессионального достоинства и не оставят без реакции грубое нарушение Конституции Саломе Зурабишвили и поступок против конституционного строя», — цитирует его издание Publica. 

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