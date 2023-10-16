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Израиль эвакуирует десятки населенных пунктов вдоль границы с Ливаном

12:13 • 16.10.2023

Жители израильских населенных пунктов, расположенных вблизи границы с Ливаном на севере страны, будут эвакуированы. Об этом сообщила израильская армия (ЦАХАЛ).

Там уточнили, что речь идет в общей сложности o 28 поселениях, которые находятся в двухкилометровой зоне вдоль израильско-ливанской границы. Жители этих населенных пунктов будут размещены в пансионатах, проживание в которых будет оплачено государством.

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября иранская группировка «Хезболла», базирующаяся на территории Ливана, несколько раз обстреливала израильские военные объекты и населенные пункты вблизи ливанской границы. В свою очередь, ЦАХАЛ наносил ответные удары по территории Ливана, используя артиллерию и боевые вертолеты.

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