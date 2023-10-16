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ФСБ задержала 20-летнего жителя Курганской области за «сотрудничество» с запрещенной в России украинской организацией

18:34 • 16.10.2023

ФСБ задержала 20-летнего жителя Курганской области, которому вменяют сотрудничество с запрещенной в России украинской организацией (статья 275.1 УК). Об этом со ссылкой на представителей службы сообщает РИА «Новости».  

В ведомстве считают, что в марте 2023 года юноша «установил контакт» с представителями запрещенной организации и согласился участвовать в ее деятельности, «направленной против безопасности РФ». По версии ФСБ, задержанный выполнял задания по «диверсионной и подрывной работе» в России: распространял «проукраинские материалы» и «собирал и передавал информацию о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов».   

В пресс-службе ведомства журналистам сообщили, что житель Курганской области дал признательные показания. 

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