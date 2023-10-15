В Гималаях погибла чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева

Многократная чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири в Непале. Ее тело обнаружили утром 15 октября, сообщил ТАСС главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

По словам Шабалина, сейчас решается вопрос транспортировки, так как посадка вертолета в этом месте невозможна. Посол России в Непале Алексей Новиков сказал ТАСС, что спасательная группа выдвинется на место 16 октября.

На сайте Федерации альпинизма России говорится, что Надежда Оленева совершала восхождение с двумя другими альпинистами — Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. «В 8:34 [14 октября] пришло сообщение от Ромы: "Лагерь 2 6700. Все хорошо. Восстанавливаем площадку для палатки". Затем буквально через 10 минут, в 8:49 пришло второе сообщение о ЧП с информацией, что Надя сорвалась и нужен облет вертолета», — говорится в сообщении.

В Федерации добавили, что из-за погодных условий вертолет не может подняться на гору, и что его вылет запланирован на 6:30 утра 16 октября.

Ранее газета The Himalayan Times сообщила, что 38-летняя Оленева упала в расщелину на высоте 6680 метров. Ее напарники рассказали, что, судя по GPS-координатам, Оленева упала на 500 метров. По словам журналистов, альпинисты совершали восхождение без поддержки шерпов и без использования дополнительного кислорода.

Экспедиция была организована министерством спорта и федерацией альпинизма России.

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