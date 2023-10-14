На двух жителей Орла — 21-летнего Степана Ситника и 22-летнего Александра Кулакова — завели уголовное дело об осквернении символов воинской славы по предварительному сговору (часть 4 статьи 354.1 УК), сообщает местное издание «Орлец».

По версии следствия, в апреле 2023 года Ситник закрасил белой краской изображение георгиевской ленты в виде буквы Z и надпись «#СвоихНеБросаем» на стене культурно-досугового центра «Металлург». Кулакова он попросил «понаблюдать за обстановкой» и снять его на видео.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что георгиевская лента в виде буквы Z — это «символ специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины». Сейчас Ситник и Кулаков находятся под подпиской о невыезде.

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