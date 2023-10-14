Поддержать
Новости

Два жителя Орла закрасили граффити с георгиевской лентой в виде буквы Z. На них завели дело о реабилитации нацизма

18:33 • 14.10.2023

На двух жителей Орла — 21-летнего Степана Ситника и 22-летнего Александра Кулакова — завели уголовное дело об осквернении символов воинской славы по предварительному сговору (часть 4 статьи 354.1 УК), сообщает местное издание «Орлец». 

По версии следствия, в апреле 2023 года Ситник закрасил белой краской изображение георгиевской ленты в виде буквы Z и надпись «#СвоихНеБросаем» на стене культурно-досугового центра «Металлург». Кулакова он попросил «понаблюдать за обстановкой» и снять его на видео. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что георгиевская лента в виде буквы Z — это «символ специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины». Сейчас Ситник и Кулаков находятся под подпиской о невыезде.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»