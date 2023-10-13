В Петербурге по подозрению в реабилитации нацизма задержали краеведа Дмитрия Витушкина

В Петербурге по подозрению в реабилитации нацизма задержали краеведа и журналиста Дмитрия Витушкина. Об этом без указания его имени сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Задержание Витушкина также подтвердили источники изданий «Бумага» и «Север.Реалии».

«Установлено, что 17 декабря 2022 года 39-летний петербуржец в администрируемом им сообществе одной из соцсетей разместил комментарии с текстом, реабилитирующим нацизм, которые являются отрицанием и фальсификацией исторических фактов, установленных Международным трибуналом в Нюрнберге», — говорится в сообщении силовиков. Там также отмечается, что в этом паблике он «выложил комментарии, дискредитирующие освобождение Ленинграда от фашистской блокады».

Пресс-служба петербургской полиции опубликовала фотографии задержанного. Знакомый Витушкина подтвердил «Бумаге», что на снимках именно он.

Дмитрий Витушкин — известный в Санкт-Петербурге краевед и радиоведущий. Также, как пишет «Бумага», он является создателем сообщества «Ингерманландия». «Фонтанка» утверждает, что уголовное дело против Витушкина завели именно из-за постов в этом сообществе.

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