Ссылки с текстом песни «Это пройдет» группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенных материалов

Два ссылки с текстами и аккордами песни «Это пройдет» панк-рок группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенной информации. На это обратил внимание проект «Роскомсвобода».

Судя по карточке из реестра, соответствующее решение 10 октября принял «неуказанный орган». «Роскомсвобода» пишет, что скорее всего речь идет о Генпрокуратуре. «Медиазона» заметила, что песня пропала из сервиса «Яндекс.Музыка» и из «Вконтакте».

Группа «Порнофильмы» записала песню «Это пройдет» в 2019 году во время протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ней поется:

Все пройдет, все проходит когда-то

Будет год, будет день, будет миг

В одиночестве, в морге вчерашний диктатор

А теперь просто мертвый старик

И с петель срежут двери в Лефортово

И Россия воспрянет от сна

Малазийским, истерзанным, взорванным бортом

В твою ледяную избушку ворвется весна.



8 сентября Минюст внес солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котляров в реестр «иноагентов».

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