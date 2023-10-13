Ссылки с текстом песни «Это пройдет» группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенных материалов

Два ссылки с текстами и аккордами песни «Это пройдет» панк-рок группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенной информации. На это обратил внимание проект «Роскомсвобода».
Судя по карточке из реестра, соответствующее решение 10 октября принял «неуказанный орган». «Роскомсвобода» пишет, что скорее всего речь идет о Генпрокуратуре. «Медиазона» заметила, что песня пропала из сервиса «Яндекс.Музыка» и из «Вконтакте».
Группа «Порнофильмы» записала песню «Это пройдет» в 2019 году во время протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ней поется:
Все пройдет, все проходит когда-то
Будет год, будет день, будет миг
В одиночестве, в морге вчерашний диктатор
А теперь просто мертвый старик
И с петель срежут двери в Лефортово
И Россия воспрянет от сна
Малазийским, истерзанным, взорванным бортом
В твою ледяную избушку ворвется весна.
8 сентября Минюст внес солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котляров в реестр «иноагентов».
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.