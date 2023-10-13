Во французском городе Аррас мужчина с ножом напал на школу. Он убил учителя французского языка, еще один преподаватель и охранник получили ранения, сообщает Reuters. Ни один ученик не пострадал. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подтвердил, что в школе прошла полицейская операция.

Как пишет BBC со ссылкой на очевидцев, нападавшему около 20 лет, во время атаки он кричал «Аллаху Акбар». По данным Le Monde, нападавший — рожденный в России этнический чеченец, его зовут Мохамед Могоучков. Ранее он учился в этой школе. Издание со ссылкой на источники в полиции сообщает, что Могоучков был известен местным службам безопасности из-за связи с радикальными исламскими течениями. Нападавший и его брат арестованы, добавляет Le Monde.

Французская прокуратура начала расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство, связанных с террористической деятельностью. В полиции заявили, что в деле нет ничего, что указывало бы на связь нападения на школу с происходящим в Израиле.

Ранее боевики ХАМАС объявили пятницу 13 октября «Всемирным днем джихада» и призвали мусульман по всему миру нападать на евреев. В правительстве Израиля попросили граждан страны за рубежом избегать мест демонстраций и сохранять бдительность. Издание Stuff сообщает, что еврейские школы и синагоги 13 октября закрыли на всей территории Новой Зеландии. Такое же решение приняли власти Лондона и Амстердама.

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