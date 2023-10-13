Киевский районный суд Симферополя арестовал адвоката Алексея Ладина на 14 суток по делу о демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Также его оштрафовали на 45 тысяч рублей за «дискредитацию» армии (статья 20.3.3 КоАП), сообщил «Холоду» адвокат Эмиль Курбединов.

Оба протокола на Ладина составили из-за постов в фейсбуке. В первом — от 31 июля 2018 года — была фотография с изображением плаката, нарисованным от руки заключенным Исмаилом Рамазановым. На плакате был малый герб Украины и флаг крымских татар, а также надпись: «Мы не террористы! И не экстремисты!». Эксперт Чудина-Шмидт посчитала, что на фотографии присутствовала символика «Батальона имени Номана Челебиджихана», который признан Верховным судом РФ террористической организацией.

По словам Курбединова, к экспертизе был приложен диплом Чудиной-Шмидт о получении ею философского образования. Защита Ладина подала ходатайство о вызове эксперта в суд для уточнения ее компетенций. Когда судья ушла в совещательную комнату, чтобы рассмотреть это ходатайство, Ладина и Курбединова вызвали в другой кабинет — для рассмотрения административного протокола о «дискредитации» армии.

Второй протокол касался поста в фейсбуке, в котором Ладин 8 марта 2022 года опубликовал ссылку на текст под названием «Сутки в столице “Русского мира”» и подписал ее словами «Нет войне». «Там был пост из набора определенных слов, где говорилось, что применение кассетных бомб — это военное преступление. Больше ничего конкретного там не говорилось», — рассказал его защитник Курбединов. В отличие от предыдущего, в этом деле не было заключения эксперта, которое бы объясняло, где следствие обнаружило «дискредитацию».

«Алексей не признал вину, мы свои доводы изложили, судья ушел в совещательную комнату и через некоторое время нам было вынесено два постановления. То есть мы даже не были на оглашении первого. У нас были еще другие ходатайства [по первому делу], мы не успели их заявить», — сказал Курбединов.

Алексея Ладина задержали утром 13 октября. По словам Курбединова, это произошло, когда он возвращался из Южного окружного военного суда. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму привезли Ладина в его квартиру и провели в ней обыск, в результате которого изъяли у него цифровые носители, телефоны и компьютеры.

«Все знают, что Алексей ведет громкие уголовные дела, в которых участвует ФСБ и обвиняет людей по статьям, касающихся экстремизма и терроризма. В данный момент он защищает украинских военнопленных. Я думаю, это его преследование связано именно с его профессиональной деятельностью. […] Мы, естественно, будем обжаловать в апелляционной инстанции два этих постановления. Считаем их абсолютно незаконными и необоснованными», — сказал Курбединов.

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