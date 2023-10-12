Сбежавшей от насилия в семье чеченке удалось покинуть Россию за три дня до прихода полиции

Чеченке Саре Бибулатовой, сбежавшей от насилия в семье, удалось покинуть Россию за три дня до того, как полиция пришла за ней в шелтер, где она скрывалась от родных. Об этом сообщает Кризисная группа СК SOS, чьи сотрудники помогли девушке сбежать из дома и уехать из России.

Первые 19 лет своей жизни Бибулатова прожила вместе с семьей в Баку, где регулярно сталкивалась с насилием со стороны родственников. Там девушка обратилась к сотрудникам ООН и переехала жить в шелтер. Позже семья девушки уговорила ее вернуться домой при условии, что ее регулярно будет навещать соцработник.

Позже Бибулатова согласилась поехать с родными в Россию. Семья отправилась в Дагестан, где насилие над девушкой возобновилось — ее отправили «лечиться от джиннов», а сотрудники ООН уже ничем не могли ей помочь.

Тогда Бибулатова обратилась в СК SOS, сотрудники которой спустя несколько месяцев помогли ей совершить побег. После этого она некоторое время жила в шелтерах организации.

Тем не менее, находясь в России, Бибулатова по-прежнему рисковала, что ее найдут и вернут в семью. Поэтому она решила покинуть страну. Спустя три дня после того, как ей удалось это сделать, в шелтер, в котором она жила в последнее время, пришли полицейские. Они заявили, что Бибулатову объявили пропавшей без вести, а родственники намерены вернуть ее домой.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.