Под Белгородом три человека погибли из-за атаки дрона, в том числе ребенок. Еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ночью, предварительно в результате падения беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное — три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации», — написал он.

По словам Гладкова, мужчина находится в коме с ожогами дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.

В свою очередь, российское министерство обороны сообщило, что 11 октября около 23.50 по московскому времени силы ПВО «уничтожили» украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

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