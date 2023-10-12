В Даниловском монастыре выставили портрет патриарха Кирилла на фоне «Троицы» Рублева

В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве представлен портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла среди ангелов на фоне иконы Андрея Рублева «Святая Троица». Фотографию картины опубликовал богослов Андрей Кураев.

«Этот уже обожился. Понятно, что оригинал рублевской “Троицы” устарел и не нужен. А еще это джи-ар. Месседж входящим участникам “церковно-государственного партнерства”: “если я допущен к такому столику (трапеза Троицы), то о моих подвязках в Кремле и базарить нечего!”» — написал Кураев в своем блоге. Патриарх Кирилл «стал четвертым лицом Троицы прямо при жизни», пишет Кураев.

Портрет патриарха Кирилла на фоне Троицы появился еще в 2012 году, сообщает «Медиазона». Его написал художник Игорь Бабайлов из Глазова. На его сайте отмечается, что это официальный портрет Владимира Гундяева в качестве патриарха.

«Лучший мой портрет, который когда-либо был написан», — так прокомментировал полотно сам Гундяев, если верить сайту Бабайлова.

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