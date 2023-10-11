В московском метро столкнулись два поезда 

В московском метро на станции «Печатники» столкнулись два поезда. По меньшей мере два человека пострадали. Об этом сообщают телеграм-канал 112, ТАСС и телеканал 360.

По данным последнего, от столкновения пострадали два вагона, машинист одного из поездов оказался зажат в кабине. Кроме того, медики оказывают помощь одной из пассажирок.

Как позже сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в 10:30 на станции метро «Печатники» «произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции». По его словам, среди пассажиров никто серьезно не пострадал.

«Получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов», — добавил он.

Причиной столкновения поездов могла стать техническая неисправность, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На Люблинско-Дмитровской линии на данный момент нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщили в столичном Дептрансе.

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