Суд взыскал с Олега Тинькова 20 миллионов рублей по иску Олега Дерипаски



Российский суд частично удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязав Тинькова выплатить истцу 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

«Суд признал несоответствующей действительности распространенную Тиньковым информацию, обязал ее удалить, и взыскал с Олега Тинькова 20 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных убытков», — сообщил он.

В своем иске Дерипаска требовал взыскать с Тинькова два миллиарда рублей. Поводом для него стали высказывания Тинькова в соцсетях. В частности, в апреле 2022 года Тиньков опубликовал в инстаграме пост, в котором призвал западные страны быть «более рациональными и гуманными», чтобы способствовать прекращению войны в Украине. Один из подписчиков в комментариях к посту сравнил Тинькова с Дерипаской и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, на что Тиньков ответил: «Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель».

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