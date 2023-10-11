Магадан не примет релокантов, желающих победы Украине — губернатор Магаданской области

Магадан не примет релокантов, желающих победы Украине, заявил местный губернатор Сергей Носов. Так он ответил на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина отправлять вернувшихся противников войны в Украине в Магадан.

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть», — отметил Носов.

Накануне Володин сказал, что России «не нужны» те, кто переезжает из страны в страны, а затем возвращается обратно. «Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистском кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут. Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен»,— заявил Володин.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных угрозах для вернувшихся в страну россиян, которые уехали в Израиль после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, сказал: «Как родина может угрожать?».

Сколько человек уехали из России после начала войны в Украине, точно неизвестно. В сентябре 2022 года, по данным Росстата, из страны выехали более 400 тысяч человек. В конце прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что из России уехали около 100 тысяч IT-специалистов. По данным независимого демографа Алексея Ракши, в 2022 году страну покинули от 450 до 800 тысяч человек.

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