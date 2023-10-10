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В Белгородской области в результате обстрела погиб мирный житель

15:38 • 10.10.2023

В Белгородской области в результате обстрела погиб мирный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, сегодня под обстрел дважды попало село Поповка Краснояружского района. «К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения. Сейчас бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков.

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