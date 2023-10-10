Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека

Попытка России вернуться в состав Совета ООН по правам человека закончилась неудачей. Вместе с Россией на место в Совете претендовали Болгария и Албания. По результатам голосования Россия получила меньше всего голосов, передает ТАСС.

Так, в ходе тайного голосования в Генеральной ассамблее ООН за членство России в Совете по правам человека проголосовали 83 страны, в то время как Болгария получила 160, а Албания — 123 голоса. Минимальное количество голосов, необходимое для избрания в Совет, — 97.

Россию исключили из Совета ООН по правам человека спустя месяц после начала ее полномасштабного вторжения в Украину — в апреле 2022 года.

В Совет ООН по правам человека входят 47 стран. Они представляют разные регионы мира, каждый из которых имеет определенную квоту.

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