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Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека

20:10 • 10.10.2023

Попытка России вернуться в состав Совета ООН по правам человека закончилась неудачей. Вместе с Россией на место в Совете претендовали Болгария и Албания. По результатам голосования Россия получила меньше всего голосов, передает ТАСС.

Так, в ходе тайного голосования в Генеральной ассамблее ООН за членство России в Совете по правам человека проголосовали 83 страны, в то время как Болгария получила 160, а Албания — 123 голоса. Минимальное количество голосов, необходимое для избрания в Совет, — 97.

Россию исключили из Совета ООН по правам человека спустя месяц после начала ее полномасштабного вторжения в Украину — в апреле 2022 года. 

В Совет ООН по правам человека входят 47 стран. Они представляют разные регионы мира, каждый из которых имеет определенную квоту.

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