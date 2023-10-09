Разведка Украины рассказала о трех попытках освободить Запорожскую АЭС

Спецназ военной разведки Украины трижды высаживался возле Энергодара и пытался освободить оккупированный город и Запорожскую АЭС. Об этом украинскому изданию New Voice рассказал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, первая такая попытка была предпринята в августе 2022 года. Тогда спецназ ГУР пересек Каховское водохранилище и высадился в Энергодаре. Задачей военных было создать на левом берегу Днепра плацдарм для дальнейшего освобождения города. Однако им не удалось этого сделать из-за недостаточной поддержки артиллерии, в результате российским войскам удалось вынудить украинских военных отступить.

Затем, как сообщил Буданов, было предпринято еще две попытки отбить Энергодар. Когда это было, он не уточнил. Однако эти попытки также оказались неудачными — российские военные, подтянув к месту высадки тяжелую технику, снова заставили украинский спецназ отступить.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Буданова «должны стать холодным душем для ООН, представители которой все эти месяцы заявляли, что „не могут определить направление удара по станции“». Она также добавила, что сообщение украинской разведки «должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создает угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия».

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