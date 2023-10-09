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Лидер ДДТ Юрий Шевчук в сентябре перенес инфаркт. Группа переносит концерты на следующий год

14:27 • 09.10.2023

Музыкант Юрий Шевчук в сентябре перенес инфаркт миокарда, сообщается на сайте концертов группы ДДТ. 

В сообщении уточняется, что сейчас Шевчук проходит курс реабилитации для окончательного восстановления, который продлится до декабря 2023 года. В связи с этим коллектив перенес запланированные ранее концерты на 2024 год. Среди них — выступления в Тель-Авиве, Белграде, Лимассоле и Дубае.

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