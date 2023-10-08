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В результате мощного землетрясения в Афганистане погибли более 2000 человек

14:19 • 08.10.2023

В субботу 7 октября в Афганистане произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли 2053 человека, сообщает Reuters со ссылкой на местное министерство по стихийным бедствиям. Еще 9000 местных жителей получили ранения. 

Три подземных толчка произошли на западе Афганистана в 35 километрах от города Герат. По данным Геологической службы США, магнитуда самого сильного из них составила 6,3 балла. В результате были повреждены или разрушены более 1300 домов. В Герате прервалась телефонная связь, что затруднило получение информации из пострадавших районов, пишет AP. 

В результате мощного землетрясения в Афганистане погибли более 2000 человек
Фото: Mohsen Karimi/AFP/Getty Images

По данным BBC, больницы Афганистана с трудом справляются с потоком раненых. ООН, ВОЗ и другие организации оказывают им помощь. 

Афганистан находится в зоне сейсмической активности, поэтому землетрясения там происходят часто. Последнее было зафиксировано в марте 2023 года на северо-востоке страны. Тогда жертвами стали несколько десятков человек. 

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