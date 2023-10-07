Один человек погиб при обстреле Белгородской области 

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Уразово в Белгородской области РСЗО «Град», утверждает местный губернатор Вячеслав Гладков.

«Один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Также, по словам Гладкова, в результате обстрела повреждения получили 14 частных домовладений и один социальный объект — разрушены хозяйственная постройка и складское помещение.

В свою очередь, министерство обороны сообщило, что над Белгородской областью силы ПВО сбили три тактические ракеты «Точка-У».

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