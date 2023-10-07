В аннексированной Новой Каховке погиб секретарь отделения «Единой России» 

В Новой Каховке в результате взрыва автомобиля погиб секретарь отделения «Единой России» Владимир Малов. Об этом сообщил глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо.

«Медики сделали все возможное, однако ранения и травмы были слишком тяжелыми», — написал он, назвав подрыв автомобиля терактом.

Автомобиль Малова взорвался утром 7 октября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Новокаховскую районную больницу. Там он скончался через несколько часов.

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