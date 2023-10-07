Поддержать
Новости

В аннексированной Новой Каховке погиб секретарь отделения «Единой России» 

16:50 • 07.10.2023

В Новой Каховке в результате взрыва автомобиля погиб секретарь отделения «Единой России» Владимир Малов. Об этом сообщил глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо.

«Медики сделали все возможное, однако ранения и травмы были слишком тяжелыми», — написал он, назвав подрыв автомобиля терактом. 

Автомобиль Малова взорвался утром 7 октября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Новокаховскую районную больницу. Там он скончался через несколько часов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»