В Госдуму внесли законопроект, запрещающий нарушителям приближаться к жертвам 

Члены фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает введение запрета на приближение, пишет РБК.

В пояснительной записке к документу говорится, что необходимо установить «правовые механизмы защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан». Депутаты отмечают, что сейчас в российском законодательстве нет такого запрета.

Авторы законопроекта привели в пример решение Приволжского районного суда города Казани, который обязал обвиняемого прекратить любого рода преследование женщины. Это касалось в том числе телефонных звонков, сообщений и почтовой переписки. Однако в решении суда также было сказано, что на данный момент невозможно установить запрет на приближение, так как таких оснований нет в Гражданском кодексе.

«В законодательстве нет прямой уголовной ответственности за преследование человека и “сталкинг”. Нет и мер, которые бы сдерживали преследователя без привлечения его к уголовной ответственности. Мы будто руководствуемся принципом: “Пока рак на горе не свистнет”. В Екатеринбурге этой весной женщину убил бывший возлюбленный. Она обращалась в полицию, больше двух лет пыталась от него скрываться. Но он оставался на свободе, заставлял быть с ним. Этой трагедии можно было избежать. Например, достаточно ввести запрет не только на звонки и переписку, но и на приближение», — прокомментировала Авксентьева.

В свою очередь, депутат Горячева отметила, что сейчас жертвам преследований приходится менять работу и город проживания, так как закон не на их стороне.

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