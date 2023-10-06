В России после объявления мобилизации появилось более 120 новых воинских частей — CIT

В России после объявления мобилизации в конце сентября 2022 года появились более 120 новый воинских частей. Об этом говорится в исследовании Conflict Intelligence Team (CIT).

Мобилизованных распределяли тремя способами:

их зачисляли в кадровые части, где образовался дефицит личного состава

они попадали во вновь формируемые «мобилизационные» части

их распределяли в части при учебных центрах, а затем некоторых отправляли для пополнения кадровых частей

«Независимо от того, в кадровую или мобилизационную часть попал мобилизованный, он мог оказаться на фронте уже спустя две недели после начала мобилизации», — говорится в расследовании CIT.

Однако существенная доля мобилизованных оставалась в центрах подготовки и в частях. Оттуда их постепенно отправляли в зону боевых действий вплоть до января 2023 года. К этому моменту, как утверждает CIT, большинство вновь сформированных частей оказались на линии фронта или в прифронтовых районах.

По данным расследователей, в сентябре 2022 года во всех воинских частях не хватало личного состава, даже в ВДВ и морской пехоте ВМФ. Безвозвратные потери российской армии могли составлять около 20-25 тысяч человек, а нехватка кадров в подразделениях — от 55 до 70 тысяч человек. Авторы исследования говорят, что из 300 тысяч мобилизованных примерно 90 тысяч направили как раз на восполнение личного состава кадровых частей. А еще 200 тысяч распределили по новым частям.

Мобилизованные также могли оказаться в элитных подразделениях — в воздушно-десантных войсках или в морской пехоте. Специального отбора не было, их распределяли по географическому признаку.

Мобилизационные части отличаются от кадровых гибкостью их использования, говорится в расследовании CIT: «Эти части зачастую передаются из одного военного округа в другой, отдаются в подчинение различным соединениям, а также дробятся на подразделения и расформировываются».

Кроме того, в составе кадровых частей зимой 2023 года появились новые подразделения — отдельные резервные батальоны. Они, как выяснил CIT, используются для подготовки добровольцев, которые заключили контракты с Минобороны, а также для сбора военнослужащих, восстанавливающихся после ранений. После чего военнослужащих из этих подразделений отправляют в воюющие части.

Еще один отдельный «полк подготовки штурмовых отрядов Z» создали для подготовки заключенных, завербованных Минобороны. В CIT предполагают, что он также выполняет функции резервных батальонов для пополнения частей, в которых воюют заключенные.

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