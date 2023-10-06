На юг Сахалина обрушился мощный тайфун. Больше всего пострадал Южно-Сахалинск, там ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил местный губернатор Валерий Лимаренко.

«Профильными службами зафиксировано подтопление 10 жилых домов, без электроснабжения находятся 6 многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека», — написал он.

Из-за сложных погодных условий во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троцикое Анивского района отменили занятия.

По данным правительства Сахалинской области, повреждения получили 44 ЛЭП и 177 трансформаторных подстанций. На данный момент удалось возобновить подачу света для 13,5 тысяч жителей. Однако без света все еще остаются более пяти тысяч человек.

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