Поддержать
Новости

На юг Сахалина обрушился мощный тайфун 

08:37 • 06.10.2023

На юг Сахалина обрушился мощный тайфун. Больше всего пострадал Южно-Сахалинск, там ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил местный губернатор Валерий Лимаренко.

«Профильными службами зафиксировано подтопление 10 жилых домов, без электроснабжения находятся 6 многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека», — написал он. 

Из-за сложных погодных условий во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троцикое Анивского района отменили занятия. 

По данным правительства Сахалинской области, повреждения получили 44 ЛЭП и 177 трансформаторных подстанций. На данный момент удалось возобновить подачу света для 13,5 тысяч жителей. Однако без света все еще остаются более пяти тысяч человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»