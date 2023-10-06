В Таджикистане милиционеры вывезли девочку в поле и попытались совратить. Местных жителей, которые ей помогли, приговорили к реальным срокам

В Таджикистане четверых сельчан, которые помешали милиционерам совратить несовершеннолетнюю девочку, приговорили к колонии строго режима. Об этом сообщает Радио Озоди.

Суд признал милиционеров пострадавшими, а сельчан — виновными в хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти. Одного из осужденных, Джамолиддина Рахматова, суд приговорил к трем годам колонии строго режима. Два года заключения получили Дехкон Абдусамадов, Бурхон Туйчиев и Талъат Махмадкулов.

Еще двое фигурантов дела получили наказания, не связанные с лишением свободы. Сотрудник суда города Истаравшан сообщил журналистам, что судебная коллегия учитывала семейное положение подсудимых и то обстоятельство, что они совершили преступление в первый раз. Гайрат Рахманов был приговорен к полутора годам условного заключения, а директору сельской школы Лакат Исфандиеру Урунбоеву суд назначил штраф 27 тыс. 200 сомони (около $2600).

Конфликт между жителями села Лакат и милиционерами произошел в мае 2023 года. Местные жители заявили, что трое милиционеров посадили несовершеннолетнюю девочку в машину с тонированными стеклами и увезли в безлюдное место, чтобы совратить. По их словам, девочка начала кричать, ее услышали соседи, которые работали в поле и прибежали на помощь. Жители стали снимать происходящее и требовали, чтобы милиционеры отпустили девочку. Запись появилась в интернете, и пользователи стали просить ареста и привлечения к уголовной ответственности сотрудников милиции.

Однако в МВД заявили, что милиционеры были на службе, а жители помешали им расследовать дело. Позже прокурор Согдийской области Фуркат Ходжазода сообщил, что инцидент связан с уклонением некоего молодого жителя села Лакат от призыва на военную службу. По его словам, милиционеры нашли девушку этого сельчанина и просто везли её на встречу к призывнику в поле.

О том, что милиционеры действительно насильно удерживали девочку в машине, ранее говорила ее мать. По ее словам, сотрудники милиции города насильно удерживали ее дочь в машине и делали ей непристойные предложения.

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