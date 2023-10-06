«Почта России» хочет провести независимый аудит и закрыть убыточные отделения

Совет директоров «Почты России» поручил провести независимый аудит расходов. Кроме того, компания просит позволить ей закрыть убыточные отделения. Это должно помочь сократить финансовую «дыру», сообщает РБК со ссылкой на представителя Минцифры.

«Аудит поможет оценить финансовую модель и проанализировать необходимость дополнительных мер поддержки», — сказал он. Как пишет издание, «Почта России» рассчитывает на несколько мер господдержки:

докапитализацию компании примерно на 117 миллиардов рублей

рефинансирование долга, который на конец 2022 года составил 153,5 миллиарда рублей

послабление в регулировании, в частности, компания просит разрешить ей закрыть некоторые убыточные отделения и снизить частоту доставки корреспонденции

ввести инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота.

В «Почте России» заявили, что при выполнении этих условий в следующем году компания может получить чистую прибыль в размере шести миллиардов рублей.

В конце сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, заявила, что в «Почте России» «растет и растет финансовая дыра», а положение компании она охарактеризовала, как «очень печальное».

«И все это знают, и никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего? Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов или других поправить?» — сказала тогда Матвиенко.

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