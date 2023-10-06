Число заключенных в российских колониях за 2023 год сократилось на 54 тысячи. Это исторический рекорд — «Медиазона»

Замминистра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось до 266 тысяч человек, обратила внимание «Медиазона». Это первое сообщение о числе заключенных после того, как с ноября 2022 года ФСИН прекратила публиковать эту статистику.

«Если десять лет назад у нас контингент, который находится в местах лишения свободы достигал почти 700 тысяч человек, сейчас у нас порядка 266 тысяч человек находятся в исправительных колониях», — сказал Вуколов.

Таким образом, в 2023 году число заключенных сократилось на 54 тысячи человек, делает вывод «Медиазона». Из заявления Вуколова не ясно, насколько свежи эти показатели: идет ли речь о третьем квартале 2023 года или о более ранних. Но сокращение в любом случае является историческим рекордом.

Без данных за каждый месяц невозможно оценить, какое количество из этих заключенных были завербованы в ЧВК Вагнера, но журналисты отмечают, что в 2022 году (до ноября, когда ФСИН перестала публиковать статистику) две трети от сокращения заключенных можно было объяснить только вербовкой.

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