В сентябре в России зафиксировали минимальную рождаемость почти за четверть века

В сентябре в России установлен антирекорд по рождению детей за последние 23 года. Об этом «Агентству» рассказал демограф Алексей Ракша.

Согласно статистике загсов, в этом месяце в стране родились около 100 тысяч детей, что на 11% меньше, чем, например, в сентябре 2022 года. Тогда, по данным Росстата, родились 113 тысяч детей.

Подсчеты Ракши и статистика Росстата говорят, что за девять месяцев в России родились 950-951 тысяча детей. Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом по итогам 2023 года, по мнению Ракши, на свет могут появиться 1,25 – 1,65 миллиона детей. Эта цифра также меньше на 3-4%, чем в 2022 году.

Кроме того, по итогам года население России, по прогнозам Ракши, может сократиться на 300-350 тысяч человек. Он считает, что за год умрут 1,755-1,775 миллиона человек, при этом миграционный прирост составит всего 170-200 тысяч человек.

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