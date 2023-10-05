У антивоенного блогера из Шуи прошел обыск в рамках очередного уголовного дела 

У антивоенного блогера из Шуи Ивановской области Сергея Веселова прошел обыск в рамках нового уголовного дела о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК). Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на его адвоката Оскара Черджиева.

По его словам, новое дело против Веселова, вероятно, возбудили из-за видео «Не путать немцев с гитлеровцами, а русских с путинцами». Силовики изъяли ноутбук, планшет и мобильный телефон, а самого Веселова увезли на допрос.

Это не первое уголовное дело, которое силовики возбудили против Веселова с начала войны в Украине. Так, в марте 2022 года его обвинили в вандализме (часть 1 статьи 214 УК) из-за надписи «Нет войне» на здании городской администрации. Позже обвинение ужесточили добавив мотив политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК).

В декабре 2022 года против Веселова возбудили уголовное дело об оскорблении судьи (часть 2 статьи 297 УК) из-за видео «Что творится с судебной системой РФ?». В августе его приговорили к 300 часам обязательных работ.

Кроме того, против Веселова возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии, в котором сразу несколько эпизодов. Один из них связан с видео речи Веселова во время апелляция по административному делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

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