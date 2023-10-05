«Чья бы кобыла мычала» — Владимир Путин ответил на обвинения в предательстве Армении

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», ответил на обвинения в предательстве Армении в адрес России.

Модератор дискуссии процитировал главу Европейского совета Шарля Мишеля, который в интервью Euronews сказал, что Россия «предала» Армению, потому что не обеспечила мир и безопасность в Нагорном Карабахе и не остановила развязанные Азербайджаном боевые действия.

«У нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», — ответил Путин. Ведущий поправил его, сказав, что так говорят не про кобылу, а про корову. «Корова, кобыла, неважно. Животное, короче говоря», — сказал в ответ Путин.

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