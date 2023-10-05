Поддержать
Новости

«Чья бы кобыла мычала» — Владимир Путин ответил на обвинения в предательстве Армении

18:01 • 05.10.2023

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», ответил на обвинения в предательстве Армении в адрес России.

Модератор дискуссии процитировал главу Европейского совета Шарля Мишеля, который в интервью Euronews сказал, что Россия «предала» Армению, потому что не обеспечила мир и безопасность в Нагорном Карабахе и не остановила развязанные Азербайджаном  боевые действия.

«У нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», — ответил Путин. Ведущий поправил его, сказав, что так говорят не про кобылу, а про корову. «Корова, кобыла, неважно. Животное, короче говоря», — сказал в ответ Путин.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»