Глава Курской области сообщил об обстреле региона кассетными боеприпасами и об атаке беспилотников 

Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что в ночь на 5 октября Вооруженные силы Украины обстреляли приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами.

«Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Старовойт сообщил, что украинские беспилотники также атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. «Есть отключения электричества», — добавил он.

Shot со ссылкой на неназванный источник пишет, что в результате атаки без электричества остались 67 населенных пунктов. По данным телеграм-канала, около часа ночи один беспилотник сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию города Суджа. Около трех часов ночи еще один дрон сбросил взрывное устройство на центральную электроподстанцию поселка Глушково. По предварительной информации, никто не пострадал.

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