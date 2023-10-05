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В ФТС рассказали о задержании инженера по обвинению в контрабанде военной продукции

12:12 • 05.10.2023

Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали инженера, который, как сообщается, нелегально отправлял за границу российскую военную продукцию. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы пишет ТАСС. 

Сотрудники таможни утверждают, что двое жителей Москвы открыли интернет-магазин, где в течение двух лет продавали «товары военного назначения российского и советского образца». Один из них покупал продукцию на российских интернет-площадках, второй — принимал заказы в Великобритании, где он сейчас проживает, и получал за них деньги. Всего таким образом мужчины продали военных товаров на 31 миллион рублей. 

Представитель Федеральной таможенной службы также рассказала, что в некоторые посылки инженер вкладывал записки против войны в Украине. Как утверждается, во время обыска у него дома обнаружили продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен Второй мировой войны и модели танков с нацистской символикой. 

Против задержанного инженера возбудили 12 уголовных дел по статье о контрабанде военной технике (часть 1 статьи 226.1 УК). Суд отправил его под домашний арест. 

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